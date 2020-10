Izsilila mladoletnika, potem pa je policija ugotovila tole

V sredo ob 16.55 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči na Dobrovem. 59-letna voznica avtomobila je speljala s parkirišča gradu Dobrovo in zavijala levo, ko je po prednostni cesti pripeljal voznik neregistriranega motornega kolesa (starejši mladoletnik): »Mladoletnik je z motornim kolesom trčil v levi bok osebnega vozila in padel po vozišču ter se lažje poškodoval (udarnine po telesu). Oskrbeli so ga reševalci NMP ZD Nova Gorica. Pomoč policistom in novogoriškim reševalcem so nudili tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica.«



Motorist je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in neregistrirano motorno kolo (s ponarejeno registrsko tablico). To so zasegli. Po zakonu o pravilih cestnega prometa (kršitev določil 56. člena) je bil voznici izdan plačilni nalog. Policisti so ukrepali tudi zoper mopedista, saj bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče zaradi kršitev prometne zakonodaje (kršitev zakona o voznikih in zakona o motornih vozilih).