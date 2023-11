Izsilil prednost avtobusu: cesto zaprli za promet, voznika (39) odpeljali

Škofjeloški policisti so bili danes okoli 6.50 obveščeni o prometni nesreči na območju Škofje Loke, v kateri sta bila udeležena osebni avtomobil in avtobus.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 39-letni voznik izsilil prednost vozniku avtobusa in z avtomobilom trčil vanj. Voznik avtomobila je bil hudo telesno poškodovan in z reševalnim vozilom odpeljan v zdravstveno ustanovo. Na avtobusu nihče ni bil telesno poškodovan. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci. Cesta je bila v času opravljanja ogleda zaprta za promet, obvoz pa urejen. Od 8.45 je bila cesta ponovno odprta za ves promet,« je javnosti sporočil Roland Brajič z omenjene policijske uprave.

Gorenjski operativno-komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah prejel 83 klicev. 41 jih je bilo za posredovanje v interventnih dogodkih: - pet s področja kriminalitete, od tega eden zaradi vloma in dva zaradi tatvine;

- 17 s področja prometne varnosti, od tega eden zaradi prometne nesreče s telesnimi poškodbami in pet zaradi prometne nesreče z materialno škodo;

- sedem s področja javnega reda in miru, od tega dva zaradi kršitve na javnem kraju in dva zaradi kršitve v zasebnem prostoru;

- trije zaradi dogodkov, od tega eden zaradi povožene divjadi.

Policisti za voznika avtomobila vodijo prekrškovni postopek.