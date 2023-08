Izredne razmere v slovenskih gorah, ne boste verjeli, koliko so jih reševali

Dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS s policistom gorske policijske enote in helikopterjem Slovenske vojske je v soboto posredovala v šestih reševanjih.

Kaj se je dogajalo v soboto?

Kot poroča PU Kranj so najprej nekaj čez 9. uro poleteli v pomoč pohodnici, ki jo je obšla slabost na poti iz doline Lepene proti Krnskemu jezeru. S helikopterjem so jo prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Okoli 14. ure so bili obveščeni o dveh 37-letnih alpinistih, državljanih Hrvaške, ki sta se zaplezala v severozahodnem razu Cmira. Pomoč pri reševanju so helikopterski ekipi nudili gorski reševalci GRS Mojstrana. Alpinista sta bila ustrezno opremljena in s helikopterjem prepeljana v dolino.

Takoj po zaključeni prejšnji akciji so poleteli v pomoč gorskim reševalcem GRS Bohinj, ki so nudili pomoč 62-letni planinki, ki ji je med hojo s planine pri Jezeru proti planini Blato, zdrsnilo in se je telesno poškodovala. S helikopterjem je bila prepeljana v zdravstveno ustanovo.

Okoli 17. ure so poleteli v pomoč materi in sinu, ki poti z vrha Triglava proti Doliču, nista upala več nadaljevati in sta zaprosila za pomoč. Prepeljali so ju v dolino.

Peto reševanje so opravili nad smerjo Peto Žrelo na Storžiču, kjer sta se v megli zaplezala 25-letni planinec in 23-letna planinka, oba državljana Nizozemske. Pomoč pri reševanju so helikopterski ekipi nudili gorski reševalci GRS Tržič. Bila sta neprimerno opremljena, brez čelad, brez varovalnih pasov, v neprimerni obutvi (23-letna planinka je imela obute t.i. bulerje)?. Bila sta brez planinskega in alpinističnega znanja. Oba so s helikopterjem prepeljali v dolino.

Zadnje reševanje pa so opravili okoli 20.30 na vrhu Skalaške smeri v Severni Triglavski steni, kjer so obtičali trije alpinisti. 33- in 31-letna, oba državljana Slovaške in 46-letni državljan Kanade, so v steno vstopili zelo pozno. Ker so plezali zelo počasi jih je ujela tema, opreme za bivakiranje pa niso imeli, so zaprosili za pomoč. Pomoč pri reševanju so helikopterski ekipi nudili gorski reševalci GRS Mojstrana. Vsi trije so bili s helikopterjem prepeljani v dolino.

Policija opozarja na previdnost

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje pa je danes ob 8.20 na zaznamovani planinski poti skozi Žrelo na Storžič, občina Tržič, zdrsnila planinka in padla v globino ter se poškodovala. Reševalci GRS Tržič so jo v sodelovanju z dežurno ekipo GRS Brnik in helikopterjem SV na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

S Policijske uprave Kranj so vnovič opozorili na nevarnosti v gorah in pozvali k resnično odgovornemu obnašanju vsakega pohodnika in alpinista: »Kritičen je lahko vsak korak, vsak prijem, vsak gib, vsako dejanje. Želimo si le, da bi varno prispeli domov. Zato pazite nase in na tiste, ki so v gorah skupaj z vami,« so zapisali policisti.