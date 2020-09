Izpuhtelo pol milijona evrov

Na kranjskem sodišču se nadaljuje sojenje Božidarju Šosterju. Kot so mediji poročali pred nekaj leti, so gorenjski kriminalisti leto in pol preiskovali posle vodilnih v podjetju, ki je imelo v lasti hotel Bohinj, hotel Zlatorog ter kamp z istim imenom. Takrat so kriminalisti kazensko ovadili trojico, na koncu pa je bila obtožnica vložena zgolj zoper vodjo bohinjskih hotelov Božidarja Šosterja, a očitke v obtožnici zavrača.



Včeraj so v sodni palači zaslišali eno od sobaric in dejala je, da ji je delo v hotelu Bohinj ostalo v lepem spominu. Kot je pojasnila, ga je opravljala brez pogodbe, konec meseca pa ji je Božidar Šoster redno izročil plačilo, in sicer je denar vsakokrat prejela v kuverti. Povedala je tudi, da z denarjem ni imela opravkov, razen ko ji je kdo od gostov v sobi pustil napitnino.



Eden od glavnih očitkov, ki jih omenja obtožnica, je povezan ravno z gotovinskim poslovanjem. Po mnenju tožilstva je Šoster zlorabil položaj pri opravljanju gospodarske dejavnosti, saj med letoma 2010 in 2012 na račun podjetja ni položil 350.000 evrov gotovine.



Hkrati tožilstvo meni, da je nekdanji vodja bohinjskih hotelov storil 11 poslovnih goljufij, saj s podjetjem Turizem dobaviteljem po mnenju tožilstva ni plačal 150.000 evrov, še štiri poslovne goljufije v vrednosti 33.000 evrov pa naj bi storil s podjetjem Turismus.



Kot že rečeno, Božidar Šoster očitke v obtožnici zavrača.