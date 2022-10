Izpraznili so jima rezervoar

V torek, 4. oktobra, bilo je okrog pol štirih zjutraj, so na novogoriški policijski upravi prejeli obvestilo o tatvini goriva na počivališču ob hitri cesti v Šempasu. Možje postave so ugotovili, da je neznanec iz rezervoarja tovornega avtomobila z romunskimi registrskimi številkami iztočil okoli 800 litrov dizelskega goriva.

Število tatvin narašča

Policisti bodo po koncu preiskave podali kazensko ovadbo na tožilstvo v Novi Gorici. Nedolgo zatem, kakih petnajst minut po peti, so jih obvestili, da je neznani storilec na omenjenem počivališču ponoči iz rezervoarja tovornega vozila z madžarskimi registrskimi številkami ukradel okoli 450 litrov dizla. Tudi ta primer tatvine goriva še preiskujejo.

Na slovenskih avtocestnih počivališčih tako kot drugje po Evropi v zadnjih letih narašča število tatvin in ropov, zato policisti uporabnikom počivališč svetujejo previdnost. Predvsem naj pri postankih ves čas nadzirajo svoje vozilo in predmete v njem. Če postanejo žrtve kaznivega dejanja, jim na policiji svetujejo, naj nemudoma pokličejo policiste na število 113, do prihoda policistov pa naj ničesar ne prijemajo ali premikajo, da se ne bi uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do storilca. »Policistom posredujte čim več podatkov o storilcu, vozilu in smeri bega nepridipravov,« so še sporočili z novogoriške policijske uprave.