V torek so policisti PP Nova Gorica obravnavali sum velike tatvine na območju Vitovelj. Neznanec je v času od 3. novembra do prijave kaznivega dejanja policiji prišel v notranje prostore ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš in s pomočjo neznanega predmeta vlomil v manjši prenosni sef ter odtujil gotovino.



Okoliščine novogoriški policisti še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Novi Gorici, poroča PU Nova Gorica.