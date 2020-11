Ob 7.47 je med železniškima postajama Zalog in Laze v občini Ljubljana tovorni vlak povozil osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, izvlekli težko poškodovano osebo izpod vlaka in pomagali reševalcem NMP Ljubljana pri njeni oskrbi in prenosu do reševalnega vozila, s katerim so jo prepeljali v UKC Ljubljana.