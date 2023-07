Ukleščenega voznika so izpod traktorja reševali gasilci

V četrtek ob 12.04 se je v naselju Plodršnica v občini Šentilj po strmem pobočju prevrnil traktor, pri čemer je pod kabino ostal ukleščen voznik.

Gasilci JZ GB Maribor in Gasilske brigade PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, poškodovanega voznika rešili izpod traktorja, ga skupaj z reševalci Nujne medicinske pomoči Lenart oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila, da so ga lahko odpeljali v UKC Maribor.

O stopnji njegovih poškodb policisti (še) niso poročali.