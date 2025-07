Izolska plaža postala tarča tatov: poglejte, kaj vse so ukradli kopalcem

Policisti Policijske uprave Koper so uspešno zaključili preiskavo tatvine, do katere je prišlo na eni izmed izolskih plaž. V le nekaj urah so izsledili odvržena nahrbtnika, ki sta pripadala turistoma iz Madžarske in Italije, ter ju vrnili oškodovancema.

Včerajšnje popoldne se je za dva tuja turista začelo sproščeno, a se je hitro spremenilo v neprijetno izkušnjo. Madžarski državljan je med obiskom ene od izolskih plaž ostal brez svojega nahrbtnika, v katerem je imel dragocenosti, med drugim mobilni telefon Samsung S21, ključe apartmaja in gotovino. Na isti plaži je podoben incident doživel tudi italijanski turist – tudi njegov nahrbtnik je izginil.

Policija je bila o dogodkih nemudoma obveščena in je začela z intenzivnim zbiranjem obvestil. Po prvih zbranih podatkih je bilo očitno, da sta bila oba primera tatvine verjetno povezana, saj sta se zgodila na isti lokaciji in v kratkem časovnem razmiku.

Hitro posredovanje policistov

Policisti Policijske uprave Koper so s hitro akcijo uspeli najti oba nahrbtnika, ki sta bila očitno odvržena nedaleč stran od kraja tatvine, in so ju vrnili lastnikoma.

S poletno sezono prihajajo na slovensko obalo številni turisti, kar je privlačno tudi za žeparje in druge priložnostne tatove. Policija zato poziva vse obiskovalce, naj svojih stvari ne puščajo brez nadzora, še posebej na plažah, kjer so osebni predmeti pogosto postavljeni ob brisače ali pod senčnike.