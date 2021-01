Izogibajo se karanteni

Vse potnike so oglobili oziroma jim izdali plačilne naloge.

Policisti s policijske postaje Gorišnica so v nedeljo popoldne in zvečer, vse do polnoči, obravnavali več prehodov državne meje med Hrvaško in Slovenijo na mestu, kjer ni mejnega prehoda, kršitelji pa za to niso imeli ustreznih dovoljenj. Na ta način se poskušajo posamezniki izogniti mejni kontroli in karanteni.Tako so z osebnim avtomobilom s slovenskimi registrskimi tablicami mimo mejnega prehoda zapeljali dva državljana Hrvaške, s tovornim avtomobilom z avstrijskimi tablicami še en državljan Hrvaške, s slovenskim osebnim avtomobilom dva državljana BiH, ki imata v Sloveniji začasno bivališče, z nemškim avtomobilom še dva državljana BiH, še dva državljana BiH pa z osebnim avtomobilom z avstrijskimi registrskimi tablicami. Prav tako so ustavili osebni avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami, v katerem sta bila državljanka Slovenije in državljan Kosova, ki ima v Sloveniji začasno bivališče. Peš pa so pri istem početju zalotili tri državljane Turčije.Vse potnike so policisti oglobili oziroma jim izdali plačilne naloge. Državljane Turčije so poslali nazaj na Hrvaško, ker niso imeli dovoljenja za vstop na ozemlje Slovenije. En tovrstni primer so imeli policisti PP Gorišnica tudi v ponedeljek dopoldne, ko so imeli v postopku državljana Slovenije, ki je vozil tovornjak. Vročili so mu plačilni nalog.