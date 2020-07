Izmuzljivi vlomilec iz Krškega v Ljubljani

V ponedeljek nekaj pred 19. uro so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Bežigrada.



Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec z orodjem na vzvod odprl zaklenjena vrata in tako vlomil v stanovanjsko hišo, jo pregledal, vendar iz nje ni ničesar odtujil, saj je zbežal po sproženem alarmu. Pri begu ga je zalotili občan in ga poskušal zadržati, a mu je storilec pobegnil.



Policisti so ugotovili, da je dejanja utemeljeno osumljen 65-letni moški iz Krškega. Odvzeli so mu prostost, včeraj pa je bil zaradi suma kaznivega dejanja velike tatvine priveden k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo. Osumljenca so v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.