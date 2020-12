Izkrvavel ji je na rokah

»Zabodenemu in vsemu okrvavljenemu je še uspelo priti do mene,« je Danijelove zadnje trenutke opisala partnerica. FOTO: TANJA JAKŠE GAZVODA

Pes lajal, 15-letnik pa zabadal

Preiskovalci na kraju zločina FOTO: TANJA JAKŠE GAZVODA

6

let zapora je predlagalo tožilstvo.

Za zaprtimi vrati

Kri vrela pred sodnijo in priporom

Po izreku okrožne sodbe so obtoženima sneli lisice, saj jima je bil odpravljen pripor, in stekla sta do svojcev, ki so bili pred sodnijo. Tam so bili tudi Danijelovi najbližji, ki so ponoreli. »Zdaj bodo pa naši ubijali! Ničvredno sodišče! Tudi mi imamo mladoletnike!« je odmevalo. In ker je Danijelovim svojcem prišlo na uho, da se izpuščena s svojimi odpravljata v novomeške zapore po prtljago, se je vroče dogajanje preselilo tudi tja. Policisti, ki so bili tam za vsak primer, so morali na pomoč poklicati celo okrepitve, da so ločili vročekrvna tabora.

Objokana partnerica še ne 27-letnegaiz romskega naselja Rimš v občini Krško je dan po lanskem jesenskem zločinu spregovorila o zadnjih trenutkih življenja očeta štirih majhnih otrok, njun peti pa je bil na poti.»Zabodenemu in vsemu okrvavljenemu je še uspelo priti do mene. Vzela sem ga v naročje in na rokah mi je izkrvavel. Dala sem mu še malo vode, da bi lažje počakal reševalce, a je prej umrl,« je reklaNapadalca sta bila tedaj 19-letniin 15-letni fant, oba Danijelova soseda in bratranca. Bil je to uboj, je po končani preiskavi sklenilo tožilstvo, ki pa je bilo vse prej kot zadovoljno z izplenom procesa na okrožni sodniji v Krškem, zato je zdaj poiskalo pomoč ljubljanskih višjih sodnikov. V Krškem so namreč v skladu z zakonodajo mladoletnika kot storilca uboja poslali na nekajletno bivanje v prevzgojnem domu, Kovačiča kot domnevnega pomočnika pri dejanju pa oprostili obtožbe.Na tožilstvu v Krškem so nam pojasnili, da so pritožbenemu senatu predlagali razveljavitev oprostilne sodbe oziroma spremembo te. Višji sodniki naj torej po seji, ki je potekala te dni, primer vrnejo v vnovično odločanje prvostopenjskemu sodišču ali pa naj kar sami sprejmejo odločitev, Kovačiča spoznajo za krivega in ga pošljejo za zapahe.Zgodilo se je 21. oktobra 2019 zvečer, ko naj bi Brajdiča, kot že večkrat dotlej, zmotil glasni lajež sosedovega psa. Mladoletniku, pri katerem je bil tudi Kovačič, je navrgel, naj ga umiri in priveže, ta pa mu je rekel, naj pride bližje, če si upa. Vnel se je prepir, Kovačič je zagrabil Brajdiča in ga držal, 15-letnik pa ga je s kuhinjskim nožem v vrat zabodel s tako silo, da je konica predrla kožo na drugi strani vratu. Napadeni se je sklonil in mladoletnik ga je še enkrat silovito zabodel v hrbet. Žrtev je v nekaj minutah izkrvavela.Po zločinu je Brajdičeva partnerica kronistom dejala: »Vse leto so grozili in govorili, da bo Danijel mrtev, a groženj nismo jemali resno. Česa takšnega vseeno nismo pričakovali. Ampak že zdaj grozijo, koga bodo še pospravili.«Popolnoma drugače pa je dogodek opisal 15-letnikov brat: »Danijel je govoril grde besede. Rekel je, da je moj pes njegovega ugriznil, ampak to ni možno, ker je moj ves čas privezan. Danijel je s pestjo udaril Sanata v obraz in rebra.« Vzel naj bi celo sekiro in hotel z njo udariti mladoletnika, a se je ta umaknil in udaril je Sanata. Slednji in mladoletnik naj bi se torej le branila, so trdili v njunem taboru.Postopek pred krškim okrožnim sodnikomje zaradi mladoletnosti enega od vpletenih kajpak potekal za zaprtimi vrati. Kovačič na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, Danijela naj bi sicer res držal, a naj se mu niti sanjalo ne bi, kakšne namene ima mladoletnik.Tožilkapa je vztrajala, da je kriv, in je že tedaj napovedala, da bo za 15-letnega morilca, torej za mlajšega mladoletnika, predlagala vzgojni ukrep, torej največ triletno bivanje v prevzgojnem domu.Ob koncu sojenja maja letos je za Kovačiča kot za pomočnika pri kaznivem dejanju uboja predlagala kazen šest let zapora, sodnik Pešec pa je primer odprl za javnost le ob njegovem koncu, in še to za en sam stavek: »Sanata Kovačiča se oprosti očitkov iz obtožnice, mladoletniku pa se izreče kazen prevzgojnega doma. Stroški postopka bremenijo proračun, pripor je odpravljen.«»Nad takšno odločitvijo senata sem presenečena, zato sem takoj po razglasitvi sodbe napovedala pritožbo. Resda odrasli storilec ni uporabil noža, uporabil ga je mladoletnik, a postavlja se vprašanje, ali gre za sodelovanje pri prepiru, ki se je končal tako, da je bil nekdo ubit,« je po sodbi izjavila tožilka, krško tožilstvo pa torej zdaj ljubljanske višje sodnike nagovarja, naj sesujejo okrožno oprostilko. Ti bodo svojo odločitev sporočili po pošti.