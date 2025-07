Izgubil oblast nad BMW-jem in trčil v zadnji del tovornjaka, s sopotnico je hudo (FOTO)

V soboto, 26. julija, nekaj po 6. uri, se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Smedniku.

»Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 62-letnik voznik osebnega avtomobila znamke BMW, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del tovornega vozila, ki ga je v isti smeri pravilno vozil 52-letni državljan Romunije. Lažje poškodovanega povzročitelja in huje poškodovano 54-letno potnico iz njegovega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico,« sporoča Alenka Drenik Rangus s PU Novo mesto.

Policisti bodo zoper 62-letnega državljana Avstrije zaradi povzročitve nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.