Prevračal se je po avtocesti, v avtu tudi otrok

V nedeljo malo pred 13. uro se je zgodila prometna nesreča na avtocesti iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Policisti so ugotovili, da je 45-letni voznik audija Q7 švicarskih registrskih oznak na mokrem vozišču izgubil nadzor nad vozilom, večkrat trčil v varovalno ograjo in se z vozilom prevračal po vozišču.

V nesreči hudo poškodovano 69-letnico in lažje poškodovano osemletnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper voznika, ki se v nesreči ni poškodoval, bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.