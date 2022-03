Izginil je Tadej Šmon (34). Če ste ga videli, takoj pokličite 113

Od danes zjutraj pogrešajo 34-letnega Tadeja Šmona s Planine na Pohorju, v občini Zreče. Od doma se je odpeljal z osebnim vozilom znamke Ford S-MAX,registrskih številk CE BL-576, sive barve.

Vse, ki so ga opazili, oziroma so opazili njegovo vozilo prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko 113.