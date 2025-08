Izginil je Anže Kopitar iz Ljubljane, ste ga videli?

Policisti prosijo za pomoč pri iskanju 42-letnega Anžeta Kopitarja, ki ga svojci pogrešajo od danes dopoldan. Nazadnje so ga opazili na območju Bežigrada.

Anže je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, rjavih oči in pobrit po glavi. Oblečen je bil v črne hlače-trenirko, živo modro kratko majico in temno moder flis. Obut je bil v športne copate sive ali črne barve, s seboj pa je imel temno moder nahrbtnik. Ker do zdaj izvedeni ukrepi niso prinesli rezultatov, policija prosi javnost za pomoč.

Če ste ga opazili ali imate kakršnekoli informacije, pokličite na 113, anonimni telefon 080 1200, ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na številko (01) 589 60 00.