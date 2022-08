Aleša je izdalo vibriranje telefona: našli so obremenilne fotografije in videoposnetke (FOTO)

Aleš Zupančič iz Most pri Komendi, ki mu skupaj s 14 soobtoženimi zaradi trgovanja z drogo sodijo na ljubljanskem okrožnem sodišču, ne more biti zadovoljen. Podroben pregled številnih datotek na njegovih dveh zaseženih mobilnih telefonih naj bi pričal prav nasprotno od tega, kar ves čas trdi sam – da nikakor ni bil vpleten v posle z drogo.

Očitno je upal, da zaradi zaščite s posebnimi gesli nikomur ne bo uspelo odkleniti telefonov oziroma vstopiti v tam nameščeno komunikacijo Candy Crush, ki jo pogosto uporabljajo kriminalci za prikrito delovanje svojih nezakonitih dejavnosti. A se je, kot je poročal Večer, uštel. Sodni izvedenec za telekomunikacije Mitja Štular se je v zvezi s tem kar precej namučil in mu je šele v sredini junija uspelo dostopiti do datotek, za Zupančiča menda obremenilnih.

Vsebina, najdena v telefonih, naj bi bila zanj obremenilna. FOTO: Motortion/Getty Images

Ne bogataš ne nepremičninski mogotec

V večini primerov gre za fotografije droge, nekaj je tudi videoposnetkov pridelave sintetičnega mamila spid, in fotografirane komunikacije med različnimi osebami, iz katere gre razbrati, da gre za posel z drogo. O fotografijah se Zupančič še ni izrekel, saj je najprej zbolela njegova zagovornica, nato pa še on. Sodišče ga je zato začasno izločilo s sojenja.

Med hišno preiskavo, bilo je 29. januarja 2020, so Zupančiču sprva zasegli dva mobilna telefona, računalnike in nekaj dokumentacije. Na telefonih takrat niso našli nič takšnega, kar bi ga lahko obremenilo. Ob koncu hišne preiskave, ko so pregledali še njegovo pisalno mizo, pa je začela ta vibrirati – nekdo ga je klical ob zanj nepravem trenutku. Policisti so sledili zvoku in odkrili skriti predal, v katerem so našli še dva mobilna telefona. Bila sta zaklenjena z gesli in v njiju je nato izvedenec Štular našel že omenjene datoteke.

Zupančič je očitke na svoj račun v zagovoru zavrnil in sodišče prosil, naj ga oprosti obtožb ter izpusti na prostost.

»V spisu za trditve tožilstva, ki mi očitajo organizirane trgovine z drogo, ni dokazov, gre zgolj za neki sum, ki se ni potrdil,« je poudaril. Pa tudi, da ni oseba, na katero so naleteli v kriptirani komunikaciji, in da »nikoli nisem imel telefona z naloženimi kriptiranimi aplikacijami, kot so ga res imeli nekateri drugi obtoženi, kar jim je bilo zaseženo v hišnih preiskavah«. Zatrdil je še, da ni bil varnostnik predsednika Janeza Drnovška in da ni milijonar in nepremičninski mogotec. Še manj pa Gazda ali Kapo oziroma šef kriminalne združbe, kar mu tožilstvo pripisuje.

Milijonski zaslužek Hudodelska združba, ki naj bi jo vodil Aleš Zupančič, naj bi z drogo od septembra 2017 do januarja 2020 na območju Slovenije, Hrvaške in Avstrije zaslužila najmanj 1,3 milijona evrov.

»Ve se, kdo je ta oseba, to je nekdanji policist, danes pa velik poslovnež, on je glavni v tej zgodbi, ne jaz. Če bi bil jaz preprodajalec droge, bi pri meni našli vsaj nekaj droge ali vsaj kakšno neposredno povezavo s prepovedano drogo. Tako pa zoper mene nimate ničesar,« je še zatrjeval Zupančič.