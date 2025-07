Tunizijca prijeli le nekaj minut po vlomu v hišo na ljubljanskem Viču

Mohamed Khobaeb Mzoughi, 36-letni državljan Tunizije, ki že nekaj let živi v Sloveniji in ima pri nas urejeno prebivališče, je pa tudi oče štirih mladoletnih otrok, je že dodobra spoznal slovenski pravosodni sistem. Četudi je že bil enkrat obsojen, se je včeraj spet znašel na sodišču. Poleg tega zoper njega, kot je spomnila ljubljanska okrožna sodnica Tina Lesar, teče še en kazenski postopek.

Pred Lesarjevo se je tokrat moral izreči o krivdi glede očitka tožilstva, da je 3. maja letos zagrešil dve kaznivi dejanji: velike tatvine in poškodovanja tuje stvari. Takrat naj bi vlomil v hišo na Idrijski ulici v Ljubljani in poškodoval videonadzorne kamere. Prav te so bile odločilne, da mu ni uspelo odnesti vrednejših predmetov, saj sta bila lastnika hiše o tem, da je bilo vanjo vlomljeno, obveščena na daljavo. In medtem ko naj bi se tako 36-letnik potikal po hiši, so tja že prihajali policisti. Ujeli so ga ravno v trenutku, ko je izstopal. V rokah pa naj bi imel tudi ključe avtomobila, ki naj bi jih našel v hiši.

Zagovornik obtoženega Rok Petrič FOTO: Aleksander Brudar

Policisti so osumljenca prijeli pri izhodu iz hiše, ko je s sabo nosil ukradene predmete.

»Tretjega maja 2025 smo v dopoldanskem času prejeli obvestilo občana, da prek svojega videonadzornega sistema vidi, kako neznanec vlamlja v njegovo hišo na območju Viča. Na kraj dogodka je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. Policisti so osumljenca prijeli pri izhodu iz hiše, ko je s sabo nosil ukradene predmete. Pri njem so našli in zasegli tudi vlomilsko orodje ter manjšo količino prepovedane droge. Policisti so osumljenemu odvzeli prostost in ga prevedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor,« so nam povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Brata vztrajata pri odškodnini

Mzoughi je, ko je bil povprašan o krivdi, molčal, zato je sodnica štela, da je ne priznava. Sojenje bo zoper njega steklo 5. avgusta. Takrat bo tudi lahko podal svoj zagovor. Njegov zagovornik Rok Petrič je predlagal, da sodišče zasliši policista, ki sta tistega dne prišla na kraj dejanja. Med drugim si želi od njiju natančno slišati, ali in kaj je imel takrat obtoženi v rokah. Na sodišče bo na željo obrambe povabljena tudi obtoženčeva žena, ki prav tako živi v Sloveniji. In to iz razloga, da bo povedala kaj več o osebnih okoliščinah svojega moža.

Lastnika hiše Urban in Klemen V. medtem vztrajata pri vloženem premoženjskopravnem zahtevku. Ta je težak 4573,22 evra. Za škodo zaradi poškodovanja vrat zahtevata 250 evrov, za dobavo in montažo uničenih vrat 3843,45 evra. Preostalih 479,77 evra pa je vrednost škode, ki je nastala zaradi uničenja videonadzornih kamer.