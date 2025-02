Izdajali so se za bankirje: Gorenjcu vdrli v spletno banko in izpraznili račun

Policija v zadnjem obdobju obravnava več različnih spletnih goljufij, ki se začnejo bodisi s klici lažnih bankirjev, bodisi trgovcev s kriptovalutami, bodisi z lažno elektronsko pošto in pogosto končajo z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom.

Kot poročajo s kranjske policijske uprave, so neznanci na elektronski naslov podjetja v imenu banke najprej poslali sporočilo o izvajanju določenih tehničnih posegov na bančnem računu. Zatem so poklicali po telefonu in se predstavili kot predstavniki banke ter z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravili osebje podjetja v zmoto ter si z njegovega bančnega računa prilastili več sto tisoč evrov.

Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja oziroma bančnih podatkov. FOTO: Thx4stock Getty Images

Da je žrtev spletne goljufije, je v sredo kranjskogorske policiste obvestil tudi Gorenjec. Neznanec je vstopil v njegovo spletno banko in izpeljal več transakcij v vrednosti več deset tisoč evrov. Prav tako je oškodovanca spravil v zmoto z nakupi vrednostnih kuponov za nakup določenih kriptovalut v znesku več tisoč evrov.

Internet je izredno privlačen za spletne kriminalce, ki postajajo vse bolj inovativni in čedalje teže jih je odkriti.

Žrtev podobne spletne goljufije je bila tudi gospodarska družba na Severnem Primorskem, ki je na elektronsko pošto najprej prejela sporočilo o posodabljanju mobilne in spletne banke s priloženo spletno povezavo. Kmalu zatem so v podjetju prejeli telefonski klic moškega, ki se je predstavil kot predstavnik banke in ponudil pomoč pri urejanju.

»V nadaljevanju je z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil osebje gospodarske družbe v zmoto in z bančnega računa podjetja odtujil več deset tisoč evrov,« poročajo z novogoriške policijske uprave.

Policisti v obeh primerih goljufij zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo. Ob tem vnovič opozarjajo, da je splet izredno privlačen za spletne kriminalce, ki postajajo vse bolj inovativni in čedalje teže jih je odkriti. »Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge.«

Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja oziroma bančnih podatkov. FOTO: Reuters

Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke) in oškodovanje čim prej prijavijo policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko. Vse imetnike bančnih računov prosijo, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil, naj ne dajejo nobenih osebnih podatkov, še posebej ne bančnih.