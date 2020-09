Izdajal se je za policista in na vozilu uporabljal modre luči

Ravenski policisti so imeli v nedeljo pozno zvečer v postopku 30-letnega občana, voznika osebnega vozila, ki je med vožnjo uporabljal modre rotacijske luči. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 0,66 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka oziroma nekaj več kot 1,30 promilov alkohola v krvi. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so ga pridržali in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.



Zaradi neupravičene uporabe rotacijskih luči so mu policisti začasno odvzeli tudi registrske tablice.



Ker se je 30-letni Korošec pred tem v gostinskem lokalu izdajal za uradno osebo, ga bodo še kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja lažno izdajanje za uradno ali vojaško osebo po 305. členu Kazenskega zakonika – 1.



Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da se je 30-letnik, v nedeljo, pred gostinski lokal na Ravnah na Koroškem pripeljal z vklopljenimi modrimi utripajočimi lučmi. V lokalu je od zaposlene zahteval osebne podatke ter grozil z izrekanjem glob.



Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo zoper njega podali obdolžilni predlog. Grozi mu 18 kazenskih točk in 1.200 evrov globe.



Denarna kazen oziroma zapor do enega leta pa mu grozi, ker se je izdajal za uradno osebo.