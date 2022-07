Izbruhnil pretep, policisti odpeljali 23-letnika

Krške policiste so v petek zvečer poklicali na pomoč iz naselja Kerinov Grm zaradi pretepa, poroča novomeška policijska uprava. 23-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.