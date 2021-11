Izbruhnil požar v Ljubljani, stanovalce svarijo: Ne odpirajte oken!

Ob 4.12 so ob večjem skladišču na Plemljevi ulici v Ljubljani, zagorele palete naložene ob objektu. Požar se je razširil v notranjost objekta. V objektu ima svoja skladišča več podjetij, med drugim tudi trgovsko podjetje z gumami, kamor naj bi se po prvih podatkih požar razširil. Posreduje 20 gasilskih enot. Zaradi bližine železnice je bil obveščen dispečer Slovenskih železnic, obveščena sta tudi Policija in Elektro Ljubljana za odklop elektrike. Posreduje tudi Ekološki laboratorij z mobilno enoto, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da v objektu po prvih podatkih ni bilo oseb: »Gre za požar večjega obsega zaradi česar se je dim razširil na širše območje. Na kraju posredujejo gasilci in gašenje še poteka. Vse okoliške stanovalce naprošamo naj ostanejo v zaprtih stanovanjih in naj ne odpirajo oken. Vse prosimo, da ne ovirajo dela intervencijskih služb in naj se po nepotrebnem ne zadržujejo v bližini požara.«

Na gorenjski avtocesti in okoliških ulicah je promet oviran, voznike pozivajo naj prilagodijo hitrost vožnje. Zaradi požara je ustavljen železniški promet na povezavi proti Gorenjski. Ko bodo na kraju vzpostavljeni ustrezni pogoji, bodo kriminalisti pričeli z ogledom in ugotavljanjem vzroka požara.