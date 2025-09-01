Uradno je: štorklja, ki jo je ustrelil objestnež, poginila po hudih poškodbah in nekrozi (FOTO)

V javnost je pred tedni prišel posnetek streljanja na štorkljo, nad katerim so številni ogorčeni. V zvezi s tem dogodkom so se na Facebooku oglasili z Veterine Golob in razkrili, kakšne poškodbe je žival dobila.

Spomnimo, poročali smo, da je najstnik, sicer sin znanega podjetnika, na območju Slovenske Bistrice iz objestnosti z očetovo puško streljal na štorkljo. Policija je orožje zasegla. Policijska preiskava poteka.

Borili so se, da bi jo ustreljeno in s polomljenimi krili ohranili pri življenju

Kot so zapisali v Veterini Golob, je bila 14. avgusta v ambulanto nacionalnega zatočišča za prostoživeče živali Golob sprejeta odrasla bela štorklja, ki je bila najdena na območju Slovenske Bistrice. Po sprejemu so ugotovili, da je imela številne poškodbe.

Štorklja je imela odprti zlom komolčnice in koželjnice leve peruti, obsežno raztrganino letalnih mišic z izgubo tkiva, sekundarno bakterijsko infekcijo poškodovanega tkiva, razvoj miaze in vlažne gangrene, so zapisali v objavi. Diagnostika je potrdila prisotnost svinčene krogle v podlakti. Ta je povzročila strelno lezijo z obsežnim poškodovanjem kostnih in mišičnih struktur. Po njihovih besedah je zaradi padca nastopila tudi dodatna travmatska poškodba peruti. »Poškodbe so povzročile obsežno nekrozo, izgubo krvi, septično in hipovolemično stanje s šokom, kar je bil neposredni vzrok pogina,« so zapisali.

Streljanje obsojajo

V Veterini Golob streljanje bele štorklje obsojajo: »Strel v belo štorkljo, ki je v Sloveniji in Evropi strogo zavarovana vrsta, razumemo kot nesprejemljivo dejanje, ki nima nikakršnega opravičila. Takšna ravnanja pomenijo neposredno ogrožanje prostoživečih živali ter hkrati kršitev nacionalne in evropske zakonodaje.«

Družina podjetnika najprej grozila, potem se začela kesati

Kot opozarja društvo za zaščito in pomoč živalim Lajka, ki je prvo na družbenih omrežjih opozorilo na strelski napad objestneža, so dobili grozilno pismo odvetnice. Ta zastopa družino mladoletnika, ki je umoril štorkljo. V pravniškem žargonu je odvetnica društvu dala "rok 30 minut za odstranitev" spletnih komentarjev, ker da ti povzročajo "škodo" in da je to zadnji poziv pred uvedbo postopkov.

Na oster odziv društva, ki ščiti nemočne živali, ni bilo treba čakati dolgo. Odvetnici in družini storilca sporočajo: »Spoštovana ga. odvetnica, iskreno, takšnih elektronskih sporočil se ne pošilja. Ko želite nekoga ustrahovati, se sklicujte na ustrezno pravno podlago /.../ poleg tega pa vas še obveščamo, da se pripravite na obravnavo s strani več pristojnih organov, ker štorklja je v Republiki Sloveniji zavarovana živalska vrsta, ki ji pritičejo posebne pravice. Zatorej: namesto, da grozite društvom in posameznikom, ki opozarjamo na to, da je bila štorklja ustreljena s strani mladoletne osebe in je poginila, raje razložite zakonodajo s področja zaščitenih živali vaši stranki/strankam.«

Po medijskih objavah se je družina podjetnika potegnila nazaj. Oče mladoletnika pa je zapisal, da v incidentu ni bil udeležen, ker da je bil v tem času »na pregledu črevesja v Mariboru.« Sporočil je še, da je obema s sinom žal in da jima zaradi dogodka grozijo.