Iz trgovine pobegnil pred varnostniki, potem so ga zasačili pri vlamljanju v klet

Danes okoli 2.30 so bili policisti obveščeni o vlomu v gostinski lokal v središču Ljubljane. 38-letnik je iz lokala odtujil gotovino in alkoholno pijačo. Varnostnik in policisti so na podlagi opisa pregledovali okolico, ko so ugotovili, da je storilec vlomil še v prostore kleti stanovanjskega bloka in bil pri tem prijet.

Moškemu je bila odvzeta prostost in bo v naslednjih dneh priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma dveh kaznivih dejanj velike tatvine, poroča PU Ljubljana.