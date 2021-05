Iz stanovanja se je kadilo, a vrat ni hotel odpreti

V nedeljo ob 18.10 se je v Fabianijevi ulici v Ljubljani kadilo iz stanovanja in smrdelo po zažganem.



Gasilci GB Ljubljana in PGD Tomačevo so ob prisotnosti policistov vstopili v stanovanje, ker stanovalec ni hotel odpreti vrat.



Ugotovili so, da je v stanovanju kuril plastiko. Prostor so pregledali ter prezračili objekt, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: