Iz službe hujše poškodovana

Policisti Policijske postaje Lenart so v ponedeljek v popoldanskem času opravili ogled gostinskega lokala, v katerem se je zgodila nesreča. V poročilu PU Maribor pišejo, da je zaposlena oseba pri pospravljanju in čiščenju notranjosti lokala padla z lestve in se hudo telesno poškodovala, a ni v smrtni nevarnosti.

Po prvih zbranih podatkih so policisti izključili tujo krivdo, o tem bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Maribor.