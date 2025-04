Iz skrivališča poskušala izvleči 258 kilogramov kokaina: pravi, da so jima grozili

Brazilski potapljač Romulo de Souza Silva trpi za dvema duševnima boleznima, je ocenila sodna izvedenka za psihiatrijo Polona Rus Prelog. Ocenjevala je duševno stanje 36-letnega obtoženca v času, ko je ta v sostorilstvu z Edijem Bajramijem marca lani neuspešno poskušal izvleči 258 kilogramov približno devet milijonov evrov vrednega kokaina iz skrivališča v podpalubju ladje Federal Tokoro, ki je v Koper priplula iz Brazilije.

Pojasnila je, da sta bipolarna afektivna motnja in dolgotrajna odvisnost od prepovedanih psihoaktivnih snovi vplivali na njegovo razumevanje pomena dejanj in zmožnost obvladovanja ravnanja, vendar ne bistveno. Obtoženi je po lastnih besedah odvzem predpisanega zdravila diazepam na meji v kritičnem času nadomestil s šestimi litri piva na dan, kar je bržkone prav tako vplivalo na njegovo zmanjšano zmožnost odločanja v zvezi z domnevno izvršitvijo kaznivega dejanja.

Romulo De Souza Silva je brazilskim preprodajalcem droge dolžan denar. FOTO: Moni Černe

Zagovornik, odvetnik Filip Kukovec, je izvedenko vprašal o vplivu strahu na obtoženca zaradi groženj preprodajalcev drog, ki jim je Silva v domovini ostal dolžan denar. Poudaril je, da so grozili, da bodo ubili njega in družinske člane, ki so tudi v sedanjem času deležni pretenj. Rus Prelogova je potrdila, da je obtoženi o tem govoril, vendar ni zaznala patološkega strahu.

Izvedenka klinične psihologije dr. Sana Čoderl Dobnik je med glavnimi ugotovitvami poudarila, da obtoženi pri odgovorih ni zavajal in da je zaznala iskrenost. Med kliničnim testiranjem je pri njem ugotovila povišano stopnjo tesnobe, zaskrbljenost in občutek sramu, ocenila pa ga je tudi kot nezaupljivega in prestrašenega.

Prek videokonferenčne povezave

Prek videokonferenčne povezave je iz zapora na Dobu pričal 42-letni albanski državljan Bajrami, ki je krivdo priznal že na predobravnavnem naroku oktobra lani. Okrožno sodišče v Kopru mu je naložilo osem let zaporne kazni. »Brazilca sem prvič videl, ko sva šla v Sloveniji v vodo. Komunicirala nisva,« je dejal.

V kanalu reke Rižane so opazili dva potapljača. FOTO: Moni Černe

Brazilec trdi, da so mu preprodajalci drog, ki jim je v domovini ostal dolžan denar, grozili.

»Dali so nama nalogo, da greva s skuterjema do trupa ladje. Ker naju je videl kapitan, sva se ustrašila in se vrnila,« je o prvem neuspelem nočnem poskusu povedal Albanec. Nastanjena sta bila v dveh različnih hišah, o čemer je povedal, da celo na balkon ni smel. V hiši, kjer jih je bilo skupaj pet, je bil med njimi »fant«, ki ju je vozil v kombiju. Izmenično so v hišo, kjer je bil, hodili še trije moški. »Naslednjo noč sva spet šla do ladje zaradi groženj. Vse vrste groženj so bile. Da morava nujno iti, sicer se bomo drugače pogovarjali.«

Na vprašanje državne tožilke Katjuše Poropat Lakošeljac, zakaj nista zbežala, je Bajrami odgovoril, da je raje ostal tam, kot da bi ogrozil svoje življenje. Tudi drugi poskus, 14. marca lani, je bil neuspešen. Mornar ju je videl v vodi, v očala jima je prišla voda, ki je postala motna, je o odločitvi, da tudi v drugo pobegneta, pričal Bajrami. Ni se potapljal in da to ni bila njuna naloga, je dodal, Brazilec da se je, ampak samo malo. Na vprašanje, ali se mu ni bilo treba potapljati, zakaj je imel potapljaške jeklenke, senatu pod predsedstvom Nataše Tomazini Tonejc ni znal odgovoriti.