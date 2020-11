Na Brani v kamniški občini je danes okoli 10.30 jadralni padalec takoj po vzletu strmoglavil in hudo poškodovan obvisel v skalah. Reševalci so ga s tehničnim posegom rešili iz padala, ga oskrbeli, pripravili za transport in nato s helikopterjem prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili iz državnega centra za obveščanje.



Pri reševanju poškodovanca so sodelovali kamniški gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske z zdravnikom.