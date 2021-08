Iz reke Pesnica izvlekli vreče z okoli 150 mrtvih piščancev (FOTO)

Uprava RS za zaščito in reševanje je poročala, da so danes dopoldan obravnavali novo onesnaženje narave in okolja, najverjetneje pa tudi uničenja živih bitij.Ob 10.15 uri so namreč v Trnovski vasi mimoidoči v potoku Pesnica opazili vreče z neznano vsebino. Gasilci PGD Ptuj in PGD Vitomarci so vreče izvlekli na brežino in v njih našli okoli 150 mrtvih piščancev.Za kadavre je poskrbel območni veterinarski higienik, o dogodku so bile obveščen pristojne službe.