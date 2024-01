Kratek beg tiktokerja Ireneja Bizjaka Vegana, spet je v rokah policistov

»Vezano na vaše predhodno novinarsko vprašanje o pobegu pripornika, vam sporočamo, da smo bili obveščeni, da je bil pripornik prijet s strani policije in bo priveden nazaj v Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica.« To so nam kmalu po 14. uri sporočili z Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Iz pripora naj bi pobegnil tiktoker Irenej Bizjak, znan pod vzdevkom Vegan, je neuradno poročal N1. Osumljen je prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po 176. členu kazenskega zakonika.

Pobeg naj bi se zgodil, ko sta ga spremljala pravosodna policista: vklenjeni Vegan naj bi se pognal v beg, policista pa ga nista mogla dohiteti.

Zasledovala sta ga, a jima je ušel

Za slovenskenovice.si so na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij potrdili, da je v torek popoldne pobegnil pripornik, vendar zaradi varovanja osebnih podatkov niso želeli odgovoriti, ali gre res za Ireneja Bizjaka – Vegana. Še preden so ga našli, so v odgovoru zapisali:

»Potrjujemo, da je včeraj popoldan iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica pobegnil pripornik. Do pobega je prišlo med spremstvom pripornika iz upravnega dela oddelka, kjer je preko videokonferenčne povezave potekalo njegovo zaslišanje na podlagi odredbe sodišča, nazaj v zaprti del oddelka. Pravosodna policista sta v skladu s pooblastili izvedla zasledovanje pripornika, najprej s tekom, nato z avtomobilom, žal neuspešno.

Takoj po izrednem dogodku so bili izvedeni vsi potrebni postopki obveščanja policije in sodišča, ki je odredilo pripor, izdana je bila tudi odredba za razpis tiralice.

Pripornik je osumljen storitve kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po 176. členu Kazenskega zakonika ter ni bil predhodno kaznovan. Pripornik je trenutno še vedno na begu.«​

Po pobegu v akcijo policija

Na Policijsko upravo Nova Gorica smo prosili, da nam zaupajo več podatkov o prijetju pobeglega pripornika. Navedli so, da so bili v torek popoldne obveščeni o pobegu pripornika na Goriškem: »Policija je po prejetem obvestilu nemudoma začela izvajati aktivnosti za iskanje osebe, načrtovanje ukrepov in postopkov policije za izsleditev, prijetje in izročanje iskane osebe sodnim in drugim pristojnim organom pa se je izvajalo tudi v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi oziroma pristojnimi pravosodnimi organi.« Kljub temu jim ga včeraj ni uspelo izslediti.

Danes so policisti imeli več sreče. Dopoldne so ubežnika namreč izsledili na območju Severne Primorske in jo predali pristojnim pravosodnim organom.

