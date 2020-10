Iz ovinka v ograjo in znak

V Prilesju, na cesti Velike Lašče–Ribnica, je ob 15.22 motorist z neprilagojeno hitrostjo pripeljal v ovinek, izgubil oblast nad krmilom, zapeljal na nasprotno stran in na travo ter po 30 metrih trčil v drevo. Gasilci PGD Ribnica in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka in ranjenca oskrbeli s prvo pomočjo do prihoda reševalcev. V UKC ga je odpeljala posadka vojaškega helikopterja.



V Volčjem Potoku se je ob 15.14 zgodila prometna nesreča. Ugotovili so, da je 19-letni motorist v ovinek na lokalni cesti pripeljal z neprilagojeno hitrostjo, izgubil oblast nad motorjem in trčil v ograjo in prometni znak. Hudo ranjen je obležal na travnati površini ob vozišču, njegovo življenje pa je ogroženo. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka in pomagali policiji in reševalcem, ti so ga oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Na cesti Novo mesto–Metlika, pri Koroški vasi, je ob 14.27 osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika in pomagali reševalcem, da so ga odpeljali v novomeško bolnišnico.



Na Mariborski cesti na Ptuju sta nekaj po 9. uri trčili osebni vozili. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, očistili vozišče in oskrbeli ranjenca s prvo pomočjo do prihoda reševalcev.

Na cesti Zavratec–Rovišče, pri odcepu za Studenec, so ob 5.14 opazili zapuščeno osebno vozilo, ki se je ponoči zaletelo v drevo in obstalo na brežini ceste, naslonjeno na vinogradniške stebre. Posredovali so gasilci PGD Sevnica in odklopili akumulator, pomagali policiji z razsvetljavo in preventivno pregledali okolico dogodka.



Na kamniški obvoznici v križišču z Ulico Perovo sta v petek ob 16.07 trčila voznik osebnega avta in mopedist. Ugotovili so, da je 41-letni mopedist zavil levo in izsilil prednost pred voznikom osebnega vozila, ki je peljal naravnost. Huje ranjenega so odpeljali v UKC. Oba udeleženca so preskusili z alkotestom: povzročitelj je napihal 1,89 promila.



Popoldne je 35-letni voznik osebnega avta v Mariboru na hitri cesti H2 zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v zaščitno ograjo. Napihal je 1,73 promila, nima pa veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so o ugotovitvah obvestili dežurnega državnega tožilca. Po njegovih usmeritvah so prometno nesrečo obravnavali kot prekršek in ne kot kaznivo dejanje! Vozila mu niso zasegli, ker je bilo preveč poškodovano in nevozno, pridržali pa ga niso, ker ga je domov odpeljala partnerica.



V Mednem, na regionalni cesti Ljubljana–Medvode, sta ob 14.59 trčila kombi in avtobus. Gasilci Gasilske brigade (GB) Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.



V Ulici Staneta Žagarja v Kranju sta ob 11.25 trčila tovorno in kombinirano vozilo. Gasilci GARS Kranj so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, iz rezervoarja tovornega vozila prečrpali gorivo ter posuli razlite tekočine po cestišču.



Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so v 48 urah zasegli 25 vozil. Ob 6.40 so v Zrečah ustavili 42-letnega voznika osebnega vozila. Avto ni registriran, vozniške nima, napihal pa je 0,62 promila. Zdaj je peš. Popoldne so policisti v Kopru zasegli osebni avto 36-letnemu vozniku iz okolice Kopra, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Ob 21.30 so v Sečovljah zasegli vozilo 45-letnemu Mariborčanu, ki nima vozniškega dovoljenja. Ob 21.50 so policisti v Gradišču ustavili 36-letnega voznika osebnega avta, ki je napihal 0,03 mg/l, hitri test za droge pa je pokazal, da je pozitiven na kokain in amfetamine. Strokovni pregled je odklonil. Svoje jim bodo razložili sodniki.