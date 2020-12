Iz ognja rešili sedem ljudi (FOTO)

Potem ko so se istrski gasilci dneve in noči borili s poplavami in plazovi, so v četrtek ob 16.21 dobili več klicev na pomoč zaradi požara – izbruhnil je v večstanovanjski hiši v Piranu.V Kosovelovo ulico so takoj prihiteli piranski gasilci, ki so od stavbe oddaljeni vsega slabih sto metrov, njihovi sečoveljski kolegi in koprska gasilska brigada, vsega skupaj okoli 40 gasilcev s sedmimi interventnimi vozili. Skozi eno okno so visoko švigali plameni, skozi drugo se je valil gost, črn dim. Zgrabil telefon in denarnico»Zagorelo je v stanovanju v drugem nadstropju, ob našem prihodu je bilo celo v ognju,« nam je povedal poveljnik ...