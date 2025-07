Iz ognja rešili 260 bikcev, obupani Jože: »Vse, kar smo imeli, smo vložili v kmetijo« (FOTO)

Družina Bračko iz Lastomercev v Ščavniški dolini ne bo pozabila noči na sredo. Ognjeni zublji so namreč uničili eno znanih in največjih kmetij na radgonskem območju, ki se ukvarja predvsem z govedorejo. Na pomoč so priskočili številni gasilci iz sedmih okoliških prostovoljnih gasilskih društev s PGD Gornja Radgona na čelu. Več ur so reševali živino in premoženje, še posebno veliko dela so imeli gasilci PGD Gornja Radgona, skupaj z lastniki gradbene mehanizacije, saj so morali še večji del včerajšnjega dneva razkopavati gorečo slamo, seno in druge materiale ter jih razvažati po bližnji okolici...