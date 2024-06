Iz nahrbtnika ji je ukradel denarnico, polno evrov

V Postojni so policisti obravnavali kaznivo dejanje drzne tatvine. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec 50-letni državljanki Kitajske, iz nahrbtnika ukradel denarnico.

Ko je oškodovanka opazila tatvino, se je napotila do svojega vozila, kjer sta jo pričakali dve neznani dekleti in ji denarnico izročili, vendar pa v njej ni bilo več 300 evrov in 1000 hongkonških dolarjev, kar je okoli 120 evrov.

Zoper storilca bodo policisti napisali kazensko ovadbo.