Neznani storilec je med 14. in 21. julijem na letališču v Moškanjcih prerezal obe ključavnici obešanki na muzejskem vojaškem letalu, poroča PU Maribor.



Iz letata je odtujil komplet levih in desnih instrumentov, odmontiral in odtujil zadnja dvižna vrata letala ter levo in desno aerodinamično oblogo stajnih organov.



Materialna škoda znaša okoli 15.000 evrov.