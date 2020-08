Iz Mure potegnili truplo

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje so ob 11.30 gasilske ekipe PGD Gaberje, Dolnji Lakoš in Kapca nadaljevale z iskalno akcijo pogrešane osebe iz Gornje Bistrice.



Truplo osebe so našli v reki Muri v bližini naselja Benica, občina Lendava.