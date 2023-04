Iz mercedesa je Mirsad sunil denarnico

Mirsada S. so na ljubljanskem okrožnem sodišču pred časom obsodili zaradi velike tatvine, kot je tožilstvo opredelilo njegovo dejanje. 14. oktobra 2020 je med 9. uro in 10.30 razbil steklo prednjih vrat mercedesa, parkiranega pod Golovcem, in iz predala pri ročici menjalnika ukradel denarnico.

Obdolžencu je sodišče določilo tudi varstveno nadzorstvo za dve leti.

Lastnik denarnice in avtomobila je ostal brez osebnih dokumentov, 200 evrov gotovine, plačilnih kartic; oškodoval ga je za skupno 1400 evrov.

Po predobravnavnem naroku oziroma naroku za izrek kazenske sankcije so mu izrekli osem mesecev zapora, ki jih mora odslužiti z delom v splošno korist, pri čemer se en dan zapora nadomesti z dvema urama dela, ki pa jih mora opraviti v dveh letih od izvršljivosti sodbe.

Sodišče je obdolženemu poleg zaporne kazni naložilo tudi, da mora lastniku plačati premoženjskopravni zahtevek v višini škode, oprostili pa so ga plačila stroškov postopka. Določili so mu tudi varstveno nadzorstvo za dve leti, ki vključuje pomoč, nadzor oziroma varstvo, ki ga opravlja probacijski svetovalec. Izvrševanje dela v splošno korist pripravi, vodi in nadzoruje uprava za probacijo. Sodba je pravnomočna