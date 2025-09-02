OSTALA BREZ BESED

Iz maščevanja bivši je Jože pujsu prerezal vrat, znesel se je tudi nad psom (FOTO)

Jože Kokalj je bil obsojen na pogojno kazen, in sicer leto zapora v preizkusni dobi treh let.
Fotografija: Jože Kokalj je bil obsojen zaradi dveh kaznivih dejanj mučenja živali in krive ovadbe. Pravici do pritožbe se je odpovedal. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Jože Kokalj je bil obsojen zaradi dveh kaznivih dejanj mučenja živali in krive ovadbe. Pravici do pritožbe se je odpovedal. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Tanja Jakše Gazvoda
02.09.2025 ob 05:00
»Le pogojna kazen za smrt dveh živali? To je pa res žalostno. Ob takšni sodbi sem brez besed,« je bila nad sodbo v imenu ljudstva zgrožena Vesna Koritnik, nekdanja žena Jožeta Kokalja iz Loke pri Zidanem Mostu, ki je bil na brežiškem sodišču zaradi dveh kaznivih dejanj mučenja živali in krive ovadbe obsojen na pogojno kazen eno leto zapora v preizkusni dobi treh let, kar pomeni, da obdolženemu ne bo treba v zapor, če v treh letih ne bo storil novega kaznivega dejanja. Ker sta se tako tožilstvo kot obramba odpovedali pravici do pritožbe, je sodba pravnomočna. 70 EVROV mora plačati nekdanji žen...

