Iz Ljubljanice potegnili truplo

Ob 10.37 so opazili truplo v reki Ljubljanici med Fužinskim mostom in harfo - mostom na ljubljanski vzhodni obvoznici v Ljubljani. Posredovali so gasilci GB Ljubljana izvlekli žensko truplo na brežino ter jo predali pristojnim službam, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Identiteto trupla še ugotavljajo. Po dosedanjih podatkih policisti niso našli znakov, ki bi kazali na kaznivo dejanje, so pojasnili na ljubljanski policijski upravi in dodali, da policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil za ugotovitev identitete in vzroka smrti osebe, ter bodo o tem obveščali pristojno državno tožilstvo.