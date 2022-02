Iz Krke potegnili negibno osebo

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, so sinoči ob 20.46 v naselju Krka v občini Ivančna Gorica na jezu v reki Krki opazili negibno osebo. Posredovali so gasilci PGD Stična, osebo potegnili na breg in jo oživljali do prihoda reševalcev NMP Ljubljana in zdravnika ZD Ivančna Gorica. Oživljanje žal ni bilo uspešno.

Aktivirani so bili tudi gasilci GB Ljubljana z reševalnim čolnom, vendar njihovo posredovanje ni bilo potrebno.