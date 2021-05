Iz kombija nagovarjal učenko

Moški naj bi otroku z razdalje nekaj rekel, vendar se ne ve, kaj.

Primer preiskujejo

Včerajšnje jutro je starše otrok iz osnovne šole na Stražišču presenetilo obvestilo ravnatelja: »Vsem staršem, v nadaljevanju vam pošiljamo sporočilo, ki sem ga poslal vsem strokovnim delavcem. Glede na vsebino dopisa vas prosimo, da tudi starši opravite s svojimi otroki razgovore in jih opozorite na dogodek, kot je bil današnji.Danes zjutraj, ko so učenci prihajali v šolo, je mlajši moški v belem kombiju v bližini trgovine Mercator v Stražišču nagovarjal eno izmed naših učenk, naj prisede v kombi. Učenka na nagovarjanje ni reagirala in nadaljevala pot v šolo. O dogodku je obvestila razredničarko, ki me je o dogodku obvestila. Takoj smo obvestili tudi policijo.« Ravnatelj je dodal, da je poprosil razrednike, naj z učenci opravijo razgovore in jih opozorijo, da se na takšna vabila ne odzivajo.»Ob našo učenko je pripeljalo vozilo in odprlo vrata. Učenka se ni zaustavljala, nadaljevala je pot v šolo in takoj pri prvi uri o tem povedala najprej predmetnemu učitelju in nato naslednjo uro enako še razredničarki. Obvestili smo policijo,« je povedal ravnatelj Srečnik. »Naša učenka je reagirala pravilno, ni se zaustavljala. Podoben dogodek se je pripetil na našem območju pred dvema letoma, enako je bilo tudi ob šoli v Besnici, a že pred nekaj časa. Taki ljudje se pojavljajo, zato naj otroci o tem takoj obvestijo učitelje ali starše, in tako lahko vsi skupaj delujemo samozaščitno,« je zaključil ravnatelj osnovne šole.»Obravnavali smo prijavo javne institucije o vabljenju otroka v avto, a iz vseh do zdaj zbranih obvestil to ni bilo ugotovljeno,« pa so sporočili iz kranjske PU.»Moški naj bi otroku, ki je prečkal cesto z rolko, z razdalje nekaj rekel, vendar se ne ve, kaj. Kljub temu da ni bila ugotovljena ogroženost otroka, vsiljivo nagovarjanje ali katero drugo ravnanje, ki bi imelo znake kaznivega dejanja ali prekrška, policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o moškem in okoliščinah primera.«