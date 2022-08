Iz Kolpe reševali utapljajočega otroka, posredovali tudi občani

Ob 17.36 so v Križevski vasi, v občini Metlika, iz reke Kolpe rešili utapljajočega otroka. Do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Metlika so otroka na kraju oživljali občani.

Otroka so nato s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP na Brniku iz Metlike prepeljali v UKC Ljubljana, poroča Uprava za zaščito in reševanje.