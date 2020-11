Iz Kolpe potegnili truplo, policija to sporočila o vzroku smrti

V soboto okoli 9.30 so bili policisti obveščeni o pokojni osebi v reki Kolpi v bližini naselja Vas v občini Kostel. Gasilci PGD Vas-Fara so utopljeno osebo potegnili na brežino.



Policisti so ugotovili, da gre za moškega, čigar identitete še ni bilo mogoče ugotoviti. Prav tako še ni znan vzrok smrti, vendar trenutne okoliščine ne kažejo, da bi bila smrt posledica kaznivega dejanja, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.



Policisti preiskavo nadaljujejo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.