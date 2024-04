Iz Kolpe potegnili truplo

Hrvaški policisti so v petek popoldan blizu naselja Mrzljaki v reki Kolpi našli truplo. Neznanega moškega so iz reke potegnili pripadniki hrvaške gorske reševalne službe, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaško policijo so o truplu obvestili slovenski policisti. Za ugotovitev identitete osebe, vzroka smrti in vseh ostalih okoliščin dogodka bodo pristojni opravili preiskavo in obdukcijo, še navaja Hina.