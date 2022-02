Iz hleva ukradli bika in ga zaklali

Šentjernejskim policistom je v noči na soboto v romskem naselju Dobruška vas pozornost pritegnilo osebno vozilo z okrvavljenim prtljažnikom. V njem so našli več kosov mesa, krvave nože, nekaj stran pa v folijo zaviti večji kos govedi.

Zaradi suma, da gre za tatvino in nezakoniti zakol, so jim prišli pomagat novomeški kolegi. Uspelo jim je izslediti lokacijo, kjer so osumljenci pokončali bika, tam so še bili ostanki.

Med postopkom so začeli nekateri prebivalci naselja razgrajati in vpiti na policiste.

Po zbranih obvestilih in pregledu sledi na terenu so prišli do bližnjega oškodovanca, ki še ni vedel, da so mu iz hleva odpeljali bika. Meso in avto, ki pripada lastniku iz okolice Šentjerneja, so policisti zasegli in odpeljali. »Med postopkom so začeli nekateri prebivalci naselja razgrajati in vpiti na policiste in so tako ovirali njihovo delo, zato preverjajo tudi kršitve javnega reda in miru. Preiskava še poteka,« so še sporočili z novomeške policijske uprave.