Iz hladilnice ukradli več 100 kilogramov salam

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so črnomaljski policisti s kriminalističnim tehnikom posredovali zaradi vloma in tatvine v Petrovi vasi. Tam so storilci ponoči vlomili v prostore kmečkega turizma in hladilnice ter odnesli nekaj sto kilogramov suhomesnatih izdelkov. Skupno škodo ocenjujejo na več kot 10.000 evrov.



V torek dopoldne so se črnomaljski policisti odzvali klicu občana, ki je prijavil, da so mu v zadnjih treh tednih v Belčjem vrhu odnesli pet električnih pastirjev in mu tako povzročili za okoli 800 evrov škode.



Neznanci so v noči iz torka na sredo na delovišču v Šmihelu prerezali in odnesli približno 30 metrov električnega vodnika ter gradbenemu podjetjui tako povzročili za okoli 500 evrov škode. Vodnik je bil v času tatvine pod napetostjo. Policisti o primeru še zbirajo obvestila.



V naselju Reva so trebanjski policisti obravnavali vlom v garažo in tatvino kotla za žganje in dva akumulatorska polnilnika. Škode naj bi bilo za približno 400 evrov.



