Iz goreče hiše rešili 92-letnico

Regijski center za obveščanje Maribor so sinoči ob 21.13 obvestili, da so poslali gasilce na požar v Spodnjo Polskavo, ker je gorela hiša.



Ob prihodu na kraj so gasilci iz nje rešili nepoškodovano 92-letno lastnico. Požar so pogasili. V Njem je zgorelo ostrešje starejše stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja, velikosti 10 x 30 metrov.



Materialne škode je po nestrokovni oceni za okoli 40.000 evrov.



Ob ogledu so policisti ugotovili, da je zagorelo na lesenem ostrešju zraven dimnika, poroča PU Maribor.



Tuja krivda je izključena, o zadevi bodo obvestili okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: