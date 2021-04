Iz goreče hiše rešili 92-letnico

Požar v Spodnji Polskavi je uničil hišo, življenje lastnice so gasilci rešili. Foto: PGD Spodnja Polskava

Konec tedna so imeli največ dela gasilci na vzhodu države. V petek zvečer so v Spodnji Polskavi iz hiše v plamenih rešili 92-letno žensko, požar pa je popolnoma uničil objekt. Zaradi vetra so zavarovali bližnje gospodarsko poslopje, skupno je posredovalo kar 71 gasilcev z 11 vozili iz PGD Spodnja Polskava, PGD Zgornja Polskava, PGD Pragersko, PGD Slovenska Bistrica in GB Maribor.»Gasilci so iz notranjosti rešili nepoškodovano lastnico hiše, zgorelo je ostrešje starejše stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja. Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 40.000 evrov. Kot so na kraju dogodka ugotovili policisti, je zagorelo na lesenem ostrešju zraven dimnika. Tuja krivda je izključena,« je sporočil, vodja izmene OKC PU Maribor.V soboto nekaj pred 18. uro pa je na Mestnem Vrhu na Ptuju požar zajel ostrešje stanovanjske hiše. Nihče ni bil poškodovan, nastala pa je velika materialna škoda, ki po prvih nestrokovnih ocenah znaša 80.000 evrov. Vzrok za požar še ni znan, policisti in kriminalisti pa bodo naknadno opravili ogled. Posredovali so gasilci PGD Grajena in PGD Ptuj.V soboto v jutranjih urah je v Zgornjih Poljčanah zagorelo v kuhinji stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Poljčane in PGD Laporje so ogenj lokalizirali in pogasili. Kot so sporočili s PU Maribor, je materialne škode za okoli 25.000 evrov. Policisti so opravili ogled kraja požara in ugotovili, da je zagorelo zaradi napake na električni napeljavi.Tudi gasilci iz Slovenskih goric so imeli v soboto veliko dela: opoldne so se odpravili iskat pobegle telice v Rožengrundu. Med iskalno akcijo pa so se pozivniki znova oglasili. Nekaj pred 17. uro je namreč na Zgornji Ščavnici v občini Sveta Ana zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Požar so pred prihodom gasilcev že delno pogasili domači.