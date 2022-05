Drama, ki pa bo imela, kot vse kaže, srečen konec, se je v soboto okoli poldneva odvijala v mestu pod Pohorjem. Kakšne pol ure čez poldne so sprehajalci na desnem obrežju reke Drave, le nekaj deset metrov od Koroškega mostu, zaslišali klice, krike. Ne vedoč, kaj se dogaja, sta se dva moška, ki sta se povsem po naključju znašla v bližini dogodka, odločila kričeči ženski priskočiti na pomoč. Ženska, po naših podatkih je v zgodnjih dvajsetih letih, je vsa premočena in iz sebe kričala na brežini in z rokama kazala v strugo reke Drave. Ženska je vsa premočena in iz sebe kričala na brežini. Moška...