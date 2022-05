Iz Drave potegnili fanta, kopal se je v skupini Erasmusovih študentov (FOTO)

Kot smo že zapisali, je pri Športnem parku v Rušah prišlo do tragedije. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je namreč v nedeljo ob 16.46 v Dravo padla oseba. Posredovali so gasilci GB Maribor. Gasilca potapljača sta našla osebo, ki je utonila .

FOTO: Facebook

Po poročanju informativne oddaje Svet so nedaleč od ruške gimnazije iz vode potegnili truplo fanta, ki se je v skupini Erasmusovih študentov kopal v tej nepredvidljivi in nevarni reki.

Kaj pravi policija?

»Včeraj, ob 17. uri, smo bili obveščeni, da se je med skakanjem v reko Dravo v Rušah utopil mlajši moški. Ugotovljeno je bilo, da se je skupina mladih družila na pomolu, s katerega so skakali v Dravo. Med njimi je bil tudi 18-letnik, sicer tuj državljan, ki je skočil v reko, a po skoku ni priplaval na površje. Več oseb ga je skušalo najti, a neuspešno. Na kraj so prispeli gasilci GB Maribor s potapljačema, ki sta pri iskanju v reki našla mlajšo osebo, ki ni več kazala znakov življenja. Na kraju so bili že reševalci, ki so takoj pričeli z oživljanjem, vendar neuspešno,«​ sporočajo s PU Maribor.

Na kraju je bila potrjena smrt pokojnega in odrejena sanitarna obdukcija. Glede na vse ugotovljene okoliščine tragičnega dogodka, so policisti PP Ruše tujo krivdo izključili in bodo v zvezi z dogodkom s pisnim poročilom obvestili pristojno tožilstvo.